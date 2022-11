Historisk færge sat til salg - ejer afslører internt opgør

Høj søgang

Men den ide var gruppen af investorer ikke med på.

- Det fremlagde vi for vores småinvestorer, men der var ikke opbakning til at gældsætte os for at købe et større skib, siger Lars Hede.

De to ejere forsøgte at købe investorerne ud, men de kunne ikke blive enige om en pris. Ifølge Lars Hede havde investorerne alt for høje forventninger til, hvad de kunne få for deres andele i Aarhus Sail Event Aps.

- Vi synes deres værdiansættelse var hele ude i hampen, siger Lars Hede.



I dag er forholdet mellem de to ejere og deres investorer anspændt.

- Stemningen er ikke god. De havde et håb og en tro på, at firmaet var mange millioner værd, og at de ville få et kæmpe udbytte. Så det er de trætte af, men vi er da også trætte af, at der bliver stillet sådan nogle ublu høje krav. Men det er der, vi står, siger Lars Hede.