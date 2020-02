82-årig skipper trækker sig tilbage – kendt udflugtsskib solgt

I 16 år har han arbejdet som skipper på udflugtsskibet M/S Tunø, men dåbsattesten afslører en alder på 82 år. Så Niels Bach har valgt at gå på pension.

Derfor er det kendte udflugtsskib, der især har sejlet omkring Samsø med turister om sommeren, solgt til et firma i Aarhus.

M/S Tunø har været Samsøs udflugtsskib i mange år og er blevet en turistattraktion. Jeg kan kun håbe på, at turene fortsætter. Niels Bach, skipper, Samsø

- Det er både en lettelse og et savn. Men med mine 82 år var det nok på tide at gå på pension, siger Niels Bach til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er i hvert fald ikke på grund af manglende interesse for turene. Skibet er blevet en turistattraktion, men det har været svært at finde navigatører, og jeg kan ikke længere klare opgaven alene.

M/S Tunø sejlede sidste sommer med turister i Aarhusbugten under festugen. Foto: Aarhus Sail Event

Er øens udflugtsskib

Så skipperen med det klassiske og karakteristiske hvide sømandsskæg stopper, mens legen stadig er god.

I over et årti har han fragtet turister og andre interesserede rundt i Kattegat på sælsafari og til andre naturoplevelser.

Noget kunne tyde på, at den drøm kan gå i opfyldelse.

Køberen af skibet er nemlig folkene bag Aarhus Sail Event, som tidligere har lejet skibet til udflugter med turister i Aarhusbugten.

Planlægger at holde fast i ture

Her afviser man ikke at fortsætte med sommerturene omkring Samsø.

Vi tror, at der kan laves en fin forretning ud af skibet, som også kan bruges til mange andre ting. Måske får vi også et samarbejde med Tunø Festival op at stå. Niels Ravn, medejer, Aarhus Sail Event

- Det er planen, at skibet fremover skal have base i Aarhus, hvor vi vil fortsætte med havnerundfarter og sejlture på Aarhusbugten. Men vi vil også gerne bibeholde den gode relation til Samsø og fortsætte med turene der i juli og første del af august, siger medejer af Aarhus Sail Event, Niels Ravn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Udover sælsafari har skibet også været et yndet transportmiddel for ture mellem Samsø og Tunø. Disse fortsætter også i en del af sommeren, hvis alt går efter planen.

Muligt samarbejde med festival

Under sidste års festuge i Aarhus blev M/S Tunø brugt til havnerundfarter flere gange om dagen. Det er erfaringerne fra disse, der får Aarhus Sail Event til nu permanent at investere i skibet.

- De kulturhistoriske ture var populære. Vi tror, at der kan laves en fin forretning ud af skibet, som også kan bruges til mange andre ting. Måske får vi også et samarbejde med Tunø Festival op at stå, forklarer Niels Ravn.

Skibet kommer på værft og bedding på Fregatværftet hos Fregatten Jylland i slutningen af marts, og så håber Aarhus Sail Event at finde en fast plads i sommerperioden til M/S Tunø i træskibhavnen i Aarhus.

