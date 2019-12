Aflyser afgange: - Bådulykke skyldtes en fejlvurdering

Tirsdag aften faldt tre personer i vandet fra en gangbro til turbåden 'Juldamperen', der lå i Aarhus Havn ved Toldboden.

Det meste af onsdag har Den Maritime Havarikommission været til stede, hvor ulykken skete.

Niels Ravn fra Aarhus Sail Event, der er medejer af 'Juldamperen', fortæller, at undersøgelserne sluttede sidst på eftermiddag.

- Hele hændelsesforløbet er blevet rekonstrueret, og sikkerhedsproceduren er blevet gennemgået, siger Niels Ravn til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kalder tirsdagens hændelse for ‘en fejlvurdering’ af sikkerheden.

- Det er jo chokerende, men en lettelse at det ikke endte værre. Det er gået galt i en vurderingssag fra besætningens side, da skibet skulle lægge til.

Derfor er alle afgange aflyst frem til fredag, hvor båden forventes at kunne sejle igen.

Afventer redegørelse

Da Aarhus Sail Event stadig afventer en endelig redegørelse, ved de endnu ikke, hvad der præcis skete.

- Vi ser meget alvorligt på den her type ulykker, for havner man i vandet på den her måde, er man i livsfare. Det er ikke en ualmindelig type ulykke, hvor besætningsmedlemmer falder i vandet på vej ombord eller af et skib, og de har ofte dødeligt udfald, fortalte undersøgelseschef i Den Maritime Havarikommission, Øssur Hilduberg til TV2 ØSTJYLLAND tirsdag og tilføjede, at det er sjældent, at passagerer falder ombord, men det kan være farligere, da de ikke er vant til at færdes på et skib.

Det står dog klart for Niels Ravn fra Aarhus Sail Event, at der fremover skal ændres flere ting for at undgå lignende hændelser.

- Vi sætter flere fortøjninger på landet, så skibet er mere sikkert på land. Derudover skifter vi også en platform om bord.

Turbåden, som i denne måned er blevet døbt 'Juldamperen', er charteret af Aarhus Sail Event, som hver dag frem til den 23. december arrangerer havnerundfarter.

TV2 ØSTJYLLAND afventer en kommentar fra Den Maritime Havarikommission.