Foreninger aflyser aktiviteter, selvom det ikke er et krav

Der bliver fortsat plasket og trænet igennem i vandet i Lyseng Svømmebad.

Seniorholdet passer fast deres vandgymnastik, for Folkesundhed Aarhus, der er et kommunalt tilbud, har nemlig valgt at holde deres vandgymnastikhold for seniorer åbent.

- Når jeg kommer ind et sted, så registrerer jeg lige om de forholdsregler, som vi alle er blevet anbefalet er taget og overholdt. Der har jeg kun oplevet, at der er styr på det her, lyder det fra Anne Mette Zacariassen, der nyder fortsat at kunne komme afsted til træning.