Fik smadret sit ansigt: Nu er der faldet dom i sag om groft røveri

Den 40-årige blev efter dommen torsdag varetægtsfængslet frem til, at afsøgningen kan begyndes.

En 40-årig mand er idømt to års ubetinget fængsel i en sag om et voldsomt røveri og frihedsberøvelse.

Det voldsomme overfald fandt sted i sommer. Her blev en 42-årig mand slået adskillige gange i ansigtet, frihedsberøvet og udsat for røveri i Aarhus.

Læs også Rejsekortet på vej ud - skal erstattes af app

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Den 42-årige blev udsat for en særdeles voldelig og ydmygende behandling og pådrog sig blandt andet brud i ansigtet som følge af volden, hvorefter den 40-årige begik indbrud i hans lejlighed. Der er flere skærpende omstændigheder i den her sag, så jeg er tilfreds med, at den 40-årige mand er dømt i sagen og har fået en længere fængselsstraf, siger anklager i sagen Jacob Gents i en pressemeddelelse.

Udsat for vold, røveri og fik tvunget sit tøj af

Den 12. juli opsøgte den 40-årige den 42-årige. De to er bekendte, og den 40-årige mente, at den 42-årige skyldte ham penge.

Læs også Fiskere raser over overvågning: - Det er krænkende

Den 40-årige tvang sin bekendte ind en bil i det centrale Aarhus og slog ham gentagende gange i ansigtet. Herefter kørte han bilen til Brabrand, hvor han igen overdyngede den 42-årige med knytnæveslag i ansigtet, hvorefter han tvang sit offer til at udlevere sin telefon, husnøgler, penge og noget medicin.

Men her stoppede det ikke. Den 42-årige blev tvunget til at tage sit tøj af, inden det lykkedes ham at stikke af fra bilen. Han fik slået alarm og blev efterfølgende indlagt på skadestuen til behandling for sine skader i ansigtet som følge af de mange slag.

Taget på fersk gerning

Den 40-årige var ikke færdig. For senere samme dag lykkedes det politiet at anholde ham, mens han var i færd med at lave indbrud i den 42-åriges lejlighed.

Læs også Kommune vil bygge minihoteller foran Else og Knuds sommerhus: - Det er rigtig trist

Udover den 40-årige er en 45-årig mand indblandet i sagen. Han var ifølge politiet med i bilen, men blev frikendt for tiltalen om røveri og frihedsberøvelse.

- Jeg vil nu overveje, om sagen skal indstilles til anke for så vidt angår medgerningsmanden, siger anklager i sagen Jacob Gents.

Den 40-årige blev udover røveri og frihedsberøvelse dømt for flere tyverier og indbruddet i den 42-åriges lejlighed. Straffen omfattede også en reststraf fra en tidligere dom for røveri, som han var prøveløsladt fra. Han modtog dommen, som altså lyder på to års ubetinget fængsel.