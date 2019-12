Fiskere raser over overvågning: - Det er krænkede

Der er ikke mange smil at hente hos erhvervsfiskerne i Bønnerup og Grenå ovenpå regeringens udmelding om at installere overvågningskameraer i fiskernes skibe.

Kameraovervågning. Det er, hvad fiskerne landet over lige nu har udsigt til at skulle installere i deres egne skibe.

I går, onsdag, meddelte regeringen nemlig, at Danmark, som det første land i Europa, vil indføre elektronisk monitorering af fiskeriet.

Læs også For få fisk i Kattegat: Nu skal farvandet kameraovervåges

Det er en nyhed, som bestemt ikke begejstrer fiskerne Bønnerup og Grenå. Heriblandt fiskeren Per Skødt Hansen, der har været fisker i Bønnerup i 55 år.

- Jeg vil ikke overvåges i mit eget hjem. Det vil jeg bare ikke. Det er en principsag, siger Per Skødt Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Per Skødt Hansen har været fisker i 55 år, men fra den dag han skal overvåges, vil han stoppe.

Baggrunden for overvågningen er en ny lov, der skal hjælpe fiskebestandene i Kattegat på fode igen. Og så skal den sikre, at fiskerne ikke fanger fisk, de ikke må fange.

Ifølge Per Skødt Hansen har han aldrig selv fået en bøde for at overtræde fiskerilovgivningen, og derfor føler han, at det er uretfærdigt, hvis han skal overvåges.

Den dag jeg skal overvåges ude på havet, så stopper jeg som fisker. Per Skødt Hansen, fisker

Han er også klar til at tage konsekvenserne af kameraovervågningen.

- Den dag jeg skal overvåges ude på havet, så stopper jeg som fisker. Jeg er i den heldige situation, jeg kan hæve min folkepension, siger Per Skødt Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Fiskene forsvinder: Nu udstyres havørreder med sendere

”Det er krænkende”

Fiskerne Jimmy Kaagh og Ejner Thomassen, der begge har 38 års fiskeerfaring, har det på samme måde som Per Skødt Hansen.

De mener både, at det er krænkende og grænseoverskridende at skulle have kameraer sat op i deres både.

Jimmy Kaagh har været fisker i 38 år.

- Det er skide ubehageligt, og jeg kan ikke se, at de ikke selv kan se det. Det er grimt at blive overvåget, Jimmy Kaagh til TV2 ØSTJYLLAND.

Det handler om frihed. Frihed i deres egen båd.

- Det er krænkende. Det her er jo vores andet hjem, og hvorfor skal vi overvåges i vores hjem. Vi kan jo ikke gøre noget, uden andre ser det. Det er ikke værdigt, siger Ejner Thomassen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ejner Thomassen smiler her på billedet, men det gjorde han besstemt ikke, da han hørte om regeringens planer om at installere overvågning på fiskeres skibe.

Minister: Jeg forstår ikke problemet

Fødevare- og fiskeriministeren Mogens Jensen (S), er uforstående overfor, at fiskerne ser et problem i, at de skal overvåges.

- Det er jo ikke fiskerne, der skal videoovervåges, det er jo dét, de fanger, siger ministeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Tusindvis af døde fisk ender på vejene

Han fortæller, at han har været ude og besøge en del skibe i sin tid som minister, og her har han set, at der allerede er en del kameraer ombord.

- Så kan jeg ikke forstå, at man kan have noget imod, at der er en overvågning på det, der bliver fanget, for det kan vi have stor gavn og glæde af – det kan både fiskerne selv, men det kan de biologer, som skal vurdere hvor mange og hvilke fisk, der bliver fanget, siger ministeren til TV2 ØSTJYLLAND.

01:29 VIDEO: Fødevare- og fiskeriministeren Mogens Jensen (S) forstår ikke, hvorfor fiskerne er utilfredse. Luk video

Hvad er det, I mistænker fiskerne for, siden den her overvågning er nødvendig?

- Vi mistænker ikke fiskerne for noget. Vi kan bare se, at det her er meget mere effektivt i forhold til at se, om reglerne overholdes. Samtidig er det med til at forbedre vores vidensgrundlag, så det er en win win situation, som både er med til at sikre, at fiskeriet kan fortsætte, men også at det bliver mere bæredygtigt, siger ministeren til TV2 ØSTJYLLAND.

Bifangskvote på 130 tons

Den elektroniske monitorering, som fiskeriministeriet i dag præsenterer, indføres i bundtrawlfiskeriet i Kattegat. Her har internationale eksperter anbefalet, at man i 2020 slet ikke må fange torsk.

En 0-kvote vil dog lukke fuldstændigt ned for fiskeri af for eksempel jomfruhummer i Kattegat, hvor torsk er en uundgåelig bifangst.

Derfor har Danmark valgt at fastlægge en bifangstkvote på 130 tons.

02:27 VIDEO: Fritidsfiskerne her i videoen undrer sig over, hvor fiskene i Aarhus Bugten er blevet af. Indslaget er fra den 6. december. Luk video

Den elektroniske monitorering skal installeres på fiskefartøjerne gradvist indtil udgangen af 2021. Fartøjer, der først får installeret det elektroniske udstyr i 2021, bliver pålagt at bruge et særligt skånsomt trawl i mellemtiden.

Projektet kom i stand under ministerrådsmødet i Bruxelles. Her indgik EU's medlemslande og EU-Kommissionen en aftale om fiskekvoterne i 2020 i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.