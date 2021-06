Efter massiv kritik: Tilsyn truer med at lukke en række bosteder

Her orienterede tilsynet om, at man påtænker lukning på baggrund af tilbuddets vikarforbrug, andelen af uuddannede medarbejdere samt at de faste medarbejdere på lavt timetal ikke indgår i kompetenceudvikling, personalemøder og supervision.

I orienteringen til Social- og Beskæftigelsesudvalget står blandt andet, at tilsynet mundtligt har gjort det klar over for Aarhus Kommune, at de er "alvorligt bekymret for forholdene i Elev Hus 5, og at de overvejer at inddrage godkendelse af Borgercenter Nord som følge af forholdene i Elev Hus 5."

Medlem langer ud efter Kristian Würtz

Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommune, Gert Bjerregaard (V), langer nu ud efter den ansvarlige rådmand på området.

- Det er fuldstændig uforståeligt, at det ikke er lykkes for rådmanden Kristian Würtz (S) at få nedbragt vikarforbruget og ansætte flere faste medarbejdere - vi er jo slået tilbage til start, siger Gert Bjerregaard (V) med henvisning til den fremsende orientering:

- For præcis ét år siden stod vi i sammen utilfredsstillende situation - nu må der handling til.

- Der er tale om sårbar voksenhandicappede boger, de har i den grad brug for en fast struktur - med et fast personale de kan genkende og have tillid, siger han.