Topchef forlader Horsens

Om Peter Sinding Poulsens opsigelse siger borgmester Peter Sørensen (S):

- Jeg er naturligvis ærgerlig over, at vi skal sige farvel til en dygtig og ambitiøs kommunaldirektør, og jeg vil ikke lægge skjul på, at den megen blæst omkring Peter Sindings helt private forhold kan have været medvirkende til hans beslutning. Så meget desto mere respekt har jeg for hans valg, og jeg ønsker ham alt mulig held og lykke i Silkeborg, siger Peter Sørensen.