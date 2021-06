Skole og klubber i tvangslukket sogn får grønt lys til at genåbne

Skolerne bidrager til øget kontrol

Afgørelsen indebærer, at der igen er adgang for elever, deres forældre og andre pårørende i skolen og i klubberne i sædvanligt omfang.



Aarhus Kommune oplyser, at Styrelsen for Patientsikkerhed i sin afgørelse blandt andet har lagt vægt på "at skolerne og klubberne bidrager til øget kontrol med epidemien, da elever og unge er i faste grupper, mens de er i skole eller klub og bliver testet jævnligt" samt "at "der ikke er smitteudbrud på skolen, og at en den generelle hjemsendelse vil medføre mindre opfølgning og opsyn med eleverne".