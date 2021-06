Tanja råbte vagt i gevær, og så kom der millioner og mere tid

Hendes opråb kom i kølvandet på en besparelse, der betød, at hun fik mindre tid til at løse sine opgaver. Hun havde ikke tid til at holde sine pauser og frygtede, at travlheden ville gå ud over de ældre.

- Jeg er frustreret, og jeg og mine kollegaer deler samme mening om, at det er for meget nu. Det er for meget for borgerne, der sidder i saksen, sagde Tanja Fogh Jensen til TV2 ØSTJYLLAND i august 2020.

Færre fejl

Hun havde efter eget udsagn forsøgt at gøre opmærksom på, at tiden var alt for presset.

- Næsten ligegyldigt hvem jeg gik til, så kunne de ikke rigtigt hjælpe mig. Så vidste jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre, siger Tanja Fogh Jensen.