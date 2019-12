Betjent hyldes for at redde 15-årig drengs liv

Som politibetjent skal du ofte stå model til rigtig mange ting, og især på de sociale medier bliver ordensmagten fra tid til anden beskyldt for alt fra magtmisbrug til dovenskab.

Men mandag hyldes en af de østjyske betjente for hans indsats fredag aften.

Fedt vi har politiet. Mennesker der har lysten til at hjælpe andre. Borger på Facebook

Her var betjenten en del af en trafikkontrol i det centrale Aarhus i anledningen af de mange julefrokoster. Men pludselig tog den rutineprægede opgave en vild drejning.

- Pludselig opdagede han en 15-årig dreng, der var faldet om med hjertestop. Som færdselsbetjenten selv siger, så er det noget af en kontrast at gå fra kontrol af lygter til at skulle redde et liv, skriver Østjyllands Politi på Facebook.

Hjertestarter var tæt på

Lynhurtigt blev en storstilet redningsaktion sat i værk.

Betjenten og en livredder, der tilfældigvis kom forbi, gik sammen om den livreddende førstehjælp. En borger ringede 112, mens to andre løb efter en hjertestarter.

- Heldigvis hang der en i nærheden - den blev hastigt taget i brug, og drengen begyndte at trække vejret igen kort før, ambulancen kom frem, lyder det fra politiet.

Drengen havde ikke noget id på sig, og ingen vidste, hvem han var. Betjenten tænkte dog igen hurtigt og satte drengens mobil op til hans ansigt, inden han blev kørt afsted.

Er uden for livsfare

Da mobilen havde ansigtsgenkendelse, blev den låst op, og derfor kunne man finde nummeret på den 15-åriges mor, som blev orienteret om episoden.

- Den 15-årige overlevede episoden og er ikke i livsfare længere, oplyser Østjyllands Politi, som samtidig takker alle de involverede for et godt samarbejde.

Og betjentens indsats er ikke gået ubemærket hen. Han hyldes på Facebook.

Virkelighedens helte

- Fedt vi har politiet. Mennesker der har lysten til at hjælpe andre, skriver en bruger på det lokale politis side.

- Flot indsats, hvor var drengen heldig, at politiet var i nærheden, lyder det fra en anden.

Andre på det sociale medie sender roser afsted til alle dem, der var med til at redde drengen.

- Super flot arbejde, virkelighedens helte hele banden, skriver en borger.

På Facebook slutter Østjyllands Politi af med en opfordring til, at alle melder sig som hjerteløber her.