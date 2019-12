Julespritrazzia: Ung bilist taget for narkokørsel to gange på én aften

Det er stor julefrokost-weekend, og mens vi andre har travlt med snaps, mad og dansen på bordene, rykker politiet ud på julespritrazzia.

Fredag tog Østjyllands Politi otte personer for at være påvirkede af enten alkohol eller narko, imens de sad bag rattet i en bil. I alt blev ca. 1500 bilister screenet af politiet i løbet af aftenen.

Hos Østjyllands Politi glæder de sig over, at tallet ikke er så voldsomt endda:

- Det er ikke alle, der har lært det, men der er noget, der tyder på, at vores kultur har ændret sig, når det kommer til at køre hjem fra julefrokost, når man har drukket, siger Michael Ørum Møldrup, vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet havde både kontrolposter rundt omkring i kredsen, mens også patruljebiler var på gaden.

05:34 I 2017 satte Silkeborg Kommune en kedelig rekord med flest ulykker, hvor trafikanten var spirituspåvirket. Det vil kommunen gøre noget ved. Se indslaget fra den 26. november her. Luk video

Ung bilist anholdt to gange på en aften

I forbindelse med indsatsen fredag fik politiet glæde af den samme unge bilist to gange på samme aften.

Den unge mand blev stoppet ved Silkeborgvej i Åbyhøj. Han viste sig at være både narko- og alkoholpåvirket, og blev derfor taget med ud på Skejby Sygehus, for at få taget blodprøver. Han blev derefter løsladt og politifolkene, der havde håndteret sagen, kørte tilbage til Silkeborgvej.

Så skete der det meget pudsige og ret overraskende, at den samme unge mand kom kørende forbi igen og endnu en gang blev standset og sigtet. Michael Ørum Møldrup, vagtchef hos Østjyllands Politi

- Så skete der det meget pudsige og ret overraskende, at den samme unge mand kom kørende forbi igen og endnu en gang blev standset og sigtet. Hans historie var så, at han skulle tilbage og hente den bil, han var kørende i, da han blev stoppet første gang, fortæller vagtchef Michael Ørum Møldrup.

Manden blev også anden gang anholdt for kørsel i påvirket tilstand og blev kørt til blodprøveudtagning på Skejby Sygehus, så politiet kunne se, hvordan narkotika-niveauet havde udviklet sig undervejs.

Michael Ørum Møldrup og hans kollegaer er på gaden igen lørdag til spritrazzia i politikredsen.

Lad bilen stå – og hold dig langt væk fra pirattaxaer

Også lørdag er Østjyllands Politi på razzia i hele politikredsen, og Michael Ørum Møldrup håber, at de kan holde antallet af sigtelser på et minimum. Derfor opfordrer han østjyderne til at lade bilen stå og i stedet tage natbussen eller en taxa.

Og her gælder det om at være opmærksom på ikke at komme i kløerne på de forkerte taxaer:

Lad for guds skyld vær med at tage en såkaldt pirattaxa, som vi ved kører rundt. Det er virkelig forbundet med risiko for, at man bliver udsat for ganske alvorlig kriminalitet. Michael Ørum Møldrup, vagtchef hos Østjyllands Politi

- Lad for guds skyld vær med at tage en såkaldt pirattaxa, som vi ved kører rundt. Det er virkelig forbundet med risiko for, at man bliver udsat for ganske alvorlig kriminalitet. Der er talrige eksempler på folk, der bliver truet til at hæve penge. Så det er en klar opfordring herfra. Tag en rigtig taxa eller en natbus eller få nogle til at hente dig, siger han.