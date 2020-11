Anne fødte alt for tidligt og er stadig i tvivl: - Klarer han det?

- Det er vigtigt at vurdere, om det er i barnets interesse at blive behandlet, når de fødes for tidligt. Der skal være håb om et godt og værdigt liv for barnet. Intensive behandlinger er ikke behagelige, så hvis man skal gøre det for barnet, skal der være et håb, siger Jesper Padkær Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

De store milepæle i mere specialiseret behandlinger

Ifølge overlæge på Nyfødt- og Børneintensivt Afsnit på Aarhus Universitetshospital, Jesper Padkær Petersen, er læger og sygeplejersker blevet mere professionaliseret de sidste 40-50 år.