Har du købt sommerhus? Mange glemmer vigtig detalje

Nye møbler, nyt køkken og maling til flagstangen. Der er meget at tænke på, når man overtager et sommerhus, og det er der rigtig mange, der har gjort i 2020.

Alt tyder på, at 2020 kommer til at slå alle rekorder for sommerhussalg. Til salg-skiltene er røget ned, lige så hurtigt, som de er kommet op.

Men mange af de nye ejere har glemt, at man skal rette i forskudsopgørelsen, fortæller Skattestyrelsen.

- Vi kan konstatere, at danskerne ret ofte glemmer at justere forskudsopgørelsen, når de handler fast ejendom, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.