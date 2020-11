Deo-indsamling buldrer derudaf: Hanne giver 1100 brugte deodoranter nyt liv

Men hverken kommune eller region vil bevilge dynen til Jens, før familie har prøvet at give ham sovemedicin i form af melatonin. En løsning moren ikke bryder sig om.

- Man vil have os til at bruge medicin, som alle læger siger, at vi ikke skal bruge. Det er dødærgerligt, at man hellere vil proppe medicin i børn, og jeg synes, det er meget uforsvarligt, at vi skal bruge medicin for at bevise over for myndighederne, at vi har prøvet det, sagde Lone Aaby til TV2 ØSTJYLLAND i marts 2019.