Mette F: Mink-erstatning kan være på kant med EU's regler

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) sagde søndag, at det kunne blive et problem i forhold til EU's statsstøtteregler. Man risikerer, at minkavlerne tvinges til at betale penge tilbage, lød det fra ministeren.

Venstre ønsker at give et beløb, der tager højde for, at minkerhvervet ikke kan fortsætte i Danmark.

/ritzau/