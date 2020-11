Ole fik en god ide - nu er det USA's bedste

USA er verdens største økonomi, og netop denne kåring kan derfor vise sig meget hjælpsom for virksomhedens kamp for at udbrede produktet fortæller ejeren.

- Prisen betyder, at der er nogle forbrugere, der får øje på os, hvilket skaber mersalg. Men det betyder også, at det nu bliver nemmere at få butikkerne og distributørerne til at tage vores varer ind, siger ejer af Mad House, der står bag det prisvindende legetøj CREATTO, Ole Vestergaard Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han håber, at prisen kan få en lille indvirkning på det europæiske marked, men forventer mest en positiv respons på det amerikanske marked, der ifølge ham er et svært marked for så små spillere.