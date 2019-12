Aldrig før er der bygget så mange ejerlejligheder

Til trods for at årtusindet har været præget af en finanskrise, der vendte bunden i vejret på boligmarkedet, er der blevet bygget uden sammenligning de seneste tyve år.

Det gælder især i Aarhus og København, skriver boliga.dk i en pressemeddelelse.

Ifølge Boligas beregninger er der blevet opført 64.766 ejerlejligheder landet over siden 2000, og en stor del er blevet bygget i landets anden største by, Aarhus.

Bjarke Ingels er en af de arkitekter, der står bag lejligheder på Aarhus Ø.

10.600 nye ejerlejligheder er der kommet til i Aarhus de seneste tyve år, og det er især i det nye område, Aarhus Ø, at der er kommet mange nye ejerlejligheder til.

00:36 I videoen her kan du se udsigten fra den dyreste lejlighed i lejlighedskomplekset AARhus, som arkitektgruppen Bjarke Ingels Group står bag. Luk video

Læs også Ikonisk vartegn står færdigt - naboer mister udsigt

Har ikke været nok

Aarhus har ikke oplevet et lignende byggebom af ejerlejligheder siden perioden fra 1960-1979, hvor der blev bygget 5.186 ejerlejligheder.

Læs også Nye par søges til ’Nybyggerne’ – også denne gang foregår det i Østjylland

- Set ud fra en bygherrers perspektiv er det i de store byer, man kan tjene flest penge på at bygge boliger. Samtidig er det voldsomt populært at bo i byerne, og der har i en længere periode ikke været bygget nok til at imødegå efterspørgslen, siger Anders Christian Overvad, der er økonom hos Arbejdernes Landsbank i en pressemeddelelse fra Boliga.

Læs også Flemming stod bag Danmarks eneste skoleskyderi - var drevet af had til kvinder

Læs også Billige boliger behøver ikke være beton: Etagebyggeri i træ hyldet