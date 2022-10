Ældre mister and til jul: - Ikke i orden, når det kan blive deres sidste

En nyhed, der langt fra vækker begejstring hos plejehjemmets forstander, Julie Rye.

Hun ser det som en af plejehjemmets fineste opgaver at værne om de traditioner, som de ældre borgere har været vant til hjemmefra. Heriblandt at få and til jul.

- Nu skal de have kalkun og det tror jeg ikke, de kan forstå. Vi kan prøve at forklare det, men de vil blive skuffede, siger hun.

Fugleinfluenza skyld i andemangel

CEO hos Det Danske Madhus forklarer udmeldingen med, at de ikke har kunnet få fat i den mængde ænder, de skal bruge, fordi der ikke er nok på markedet.

Andebestanden har nemlig været hærget af fugleinfluenza, og det får nu konsekvenser for de traditionsrige måltider som mortensaften og juleaften.

- Vi er utrolig skuffede og skrækkeligt kede af det, for vi vil jo rigtig gerne levere det gode stykke and, som vi normalt er garant for, siger Søren Vilmand til TV2 ØSTJYLLAND.