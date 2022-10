Pia Kjærsgaard raser over manglende juleand: Skammeligt

- Netop nu, oven på en tid med corona-ensomhed, bør vi forkæle vores ældre lidt ekstra – ikke fratage dem livskvalitet. Dette eksempel er kun et blandt mange signaler om, at vi bliver nødt til at ændre vores tilgang til vores samfunds ældste. Vores ældre fortjener simpelthen bedre, siger Pia Kjærsgaard.

Hun mener, at alt bør sættes ind på at give beboerne på Bjørnshøj Plejehjem en jul med and, da det, som plejehjemmets forstander også påpeger, kan være deres sidste jul.

- Hvis det skulle være deres sidste jul, skal de da netop have både and, og den bedste jul de har haft i mange år, siger Pia Kjærsgaard.