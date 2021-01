Aarhus Kommune trækker politianmeldelse af TV 2 tilbage

- Jeg kunne godt have ønsket mig, at Aarhus Kommune i stedet havde set vores journalistiske arbejde som en mulighed for at rydde op i egne rækker og holde fokus på problemets reelle kerne – altså at skabe bedre forhold for demente ældre - i stedet for at politianmelde os journalister. Men det er da skønt, at kommunen nu er kommet til fornuft, siger Michael Bech.