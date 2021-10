10 milliarder til almene boliger ... men ingen konkrete planer for Aarhus

Jacob Bundsgaard understreger over for TV2 ØSTJYLLAND, at de billigere boliger skal spredes ud over hele kommunen.

- Der vil være steder, hvor vi ikke kommer til at bygge. Det er de steder, hvor der i forvejen er meget alment boligbyggeri. Men det skal både være i oplandet og den centrale del, konstaterer han.

I udspillet er der lagt op til 22.000 almene boliger. Hvor mange kunne du tænke dig i Aarhus?

- Jeg håber, at vi først og fremmest får planlægningsmæssige muligheder for at lave endnu mere blandet by. At det kan være et bidrag til de billigste almene boliger, som skal sikre, at borgere som er ramt af hjemløshed - og andre borgere, som har svært ved at holde fast i en lejlighed, fordi de ikke har råd til det - også har mulighed for at få tag over hovedet.

Kan søge tilskud

For at finansiere planerne, satser regeringen på at etablere en fond med navnet "Fonden for blandede byer". I fonden skal der i første omgang postes 10 milliarder kroner. Dem vil man hente fra Nybyggerifonden, som beboerne i almene boligafdelinger selv har indbetalt penge til siden 1999.

Idéen med fonden er, at landets største byer kan søge tilskud til at holde kvadratmeterprisen nede.

- Hvis vi vil skabe balance i hele Danmark, er vi nødt til også at skabe balance i vores store byer. Den balance tipper, når det er svært for almindelige mennesker at finde en bolig, og når nye boligområder er på vej til at udvikle sig til velhaverkvarterer, sagde Kaare Dyb Bek på pressemødet.