Alle skal kunne bo i Aarhus: Her kan almene boliger blive placeret

Anerkender udvikling, men...

I Egå, som er et af de udpegede områder, er medlem af Gl. Egå Beboerforening ikke umiddelbart begejstret for udsigten til nye naboer.

- Ingen har lyst til, at der bliver etableret 10-etagers betonhøjhuse. Det vil i den grad ikke passe ind i området, siger hun.

Hun anerkender, at der sagtens kan ske en udvikling i Egå.

- Men det er vigtigt, hvordan udviklingen bliver udformet og tager højde for de udfordringer, som er her i forvejen, siger Rikke Fisker og nævner trafikken som et punkt.

Skal sikre en god sammensætning

Politikerne er enige om, at det også i fremtiden skal være muligt for alle at bo i Aarhus-området.

- Det kan vi gøre ved at sikre en udbygning med almene boliger. Vi har i forvejen mange velfungerede samfund i Aarhus, og det kan vi styrke ved at bygge almene boliger, siger Kristian Würtz (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

- Der skal bygges i hele kommunen, bortset fra de steder, hvor der i forvejen er meget alment boligbyggeri. Omtrent hver fjerde skal være boligforeningsbolig. Det sikrer en god sammensætning, siger han på spørgsmålet om, hvorfor det skal ske i forstæderne.