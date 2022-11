Venstre slagtet i Østjylland: - Vi vidste det jo godt

Venstre har mistet over 10 procentpoint af stemmerne på landsplan. Og i Østjyllands Storkreds går tendensen igen, hvor partiet har mistet 9,6 procentpoint.

Og selvom det næsten er en halvering af stemmerne, så kommer det ikke bag på Heidi Bank, der er opstillet i Østjyllands Storkreds for Venstre.

- Vi vidste det jo godt, at der var noget på vej i den retning. Der er ikke så store overraskelser der, men det ændrer ikke ved, at det er træls, siger Venstre-profilen.



Åbner op for at pege på Lars Løkke

En af årsagerne til den store tilbagegang for Venstre skal måske findes i, at to tidligere profiler, Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg, har startet deres egne partier, der er braget ind i Folketinget.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har en formand og en næstformand, der har forladt partiet. Og det har selvfølgelig konsekvenser, siger Heidi Bank.

Den store tilbagegang for partiet kan også betyde, at Heidi Bank ikke får genvalg til Folketinget.