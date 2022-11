Tallene har talt: Kæmpe vælgerlussinger i Østjylland

Samtlige kredse i Østjylland er nu talt op.

Venstre står til en vælgerlussing og en halvering ved folketingsvalget og mister tre mandater. Det betyder, at partiet går fra seks til tre mandater i Østjyllands Storkreds.

Profiler som Jakob Ellemann-Jensen, Michael Aastrup og Troels Lund Poulsen er tidligere valgt i Østjyllands Storkreds, men på nuværende tidspunkt er det ikke afgjort, hvem der får de tre mandater.

De Radikales østjyske stemme på Christiansborg bliver også væsentligt mindre, og partiet går fra tre til ét mandat.

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over den tilbagegang, vi ser ud til at få. Det er en bittersød fornemmelse, for der er også nogle af prognoserne, der tegner til, at vi kan få noget mere indflydelse og kan få den regering over midten og komme af med etpartiregeringen, som var det, vi ville. Så selvfølgelig er jeg træt af at gå tilbage, men der er også nogle muligheder, siger Andreas Steenberg (R).