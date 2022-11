Profiler på vej ud? Her er dramaerne, du skal følge i dag

Knuth eller Juul?

Hos Konservative har man stillet med to af sine kendte kandidater, Marcus Knuth og Mona Juul, i Østjylland. Men partiet får kun et mandat, og onsdag mister den ene af de to deres plads i Folketinget.

- Det er jo ærgerligt, for vi har et super godt samarbejde både lokalt og på Christiansborg. Vi håber på, at det samarbejde kan fortsætte, og stemmerne er ikke talt op endnu. Vi har kæmpet en brav kamp Mona og jeg, siger Marcus Knuth klokken 22:41 tirsdag aften, før de sidste stemmer talt op.



Disse partier får tre mandater.

SF

Liberal Alliance

Moderaterne

Venstre

Disse partier får ét mandat:

De Radikale

Konservative

Nye Borgerlige

DF

Alternativet

Danmarksdemokraterne

Enhedslisten





Stemmeprocenten endte på 85,4 i Østjyllands Storkreds og 84,1 procent på landsplan. 3.592.041 vælgere har stemt, og det giver den laveste stemmeprocent siden 1990.



Socialdemokratiet er blevet størst i samtlige østjyske valgkredse.