Video: Kæmpe jubel da valget blev afgjort

Valget blev afgjort på de mindste marginaler.

TV 2 og DR havde ved 99,8 procent af de optalte stemmer hver deres prognose for, hvordan mandatterne ville fordele sig.

TV 2 spåede et flertal til rød blok, mens DR spåede, at Moderaterne ville blive afgørende for, hvilken blok der ville kunne tælle til 90 mandater.