Jacob er blandt landets yngste kandidater: - Jeg synes, vi kan være stolte

Han understreger, at valgkampen på ingen måde har overrasket ham. For han forudså, at det ville blive en tæt kamp, og det mener han, at det i særdeleshed blev.

- Den har været god og den har været kompetitiv, siger han.

- Det har været rigtig dejligt at være sammen med mine modkandidater. Jeg har brugt mere tid med dem, end jeg har med min familie, så det har været en fantastisk oplevelse.

Mange unge har også stemt på Alex Vanopslagh. Fortryder du, at du ikke er hoppet med på den vogn?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg hører hjemme i Venstre, og det vil jeg altid gøre, siger Jacob Vestergaard og fortsætter:

- Jeg er enig med Alex i meget, men ikke det hele, så nej, jeg fortryder ikke, at jeg er blevet i Venstre.

Venstre har lidt under en halvering ved dette folketingsvalg. Partiet har mistet tre mandater og får tre mandater i Østjyllands Storkreds.