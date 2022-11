Overblik: Det skete, mens du sov

Det blev til et uhyre smalt rødt flertal. Det endelige resultat blev 87 mandater til rød blok. Med to grønlandske mandater og et rødt færøsk giver det rød blok de famøse 90 mandater, der skal til for at få nøglerne til statsministeriet.

Ikke helt så godt gik det for blå blok, der fik 72 mandater samt et færøsk mandat.

Det nystartede Moderaterne blev spået til at stå med de helt afgørende mandater, men sådan gik det ikke for Lars Løkke Rasmussens (M) parti.

Selvom Mette Frederiksen kunne fortsætte trygt i statsministerstolen med et rødt flertal bag sig, slog hun natten til onsdag fast i sin tale, at hun alligevel vil gå til dronningen for at indgive regeringens afskedsbegæring. Hun vil nemlig stadig forsøge at danne en bred regering over midten.