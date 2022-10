Mohamed slår i bordet: - Fingrene væk fra tørklædet

Men noget bevæger sig i den forkerte retning i det land, han langt størstedelen af sit liv har boet. En tiltagende racisme fra politikere, meningsdannere og medier har ifølge ham negative konsekvenser som følge.

En udvikling, der fik ham til at søge mod det relativt nye parti Frie Grønne, der kalder sig for Danmarks nye antiracistiske, solidariske og kompromisløse klimaparti.

- Når du får et barn, tænker du over, hvad det er for et samfund, du efterlader til barnet, siger Mohamed Abdikarim.

Samhørighed og ressourcespild

Hvis anbefalingerne om et tørklædeforbud i grundskolen ender med at føre til en lovgivning på området, frygter Mohamed Abdikarim for konsekvenserne af en løftet pegefinger mod stoffet.