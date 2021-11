Yousee ramt af sorte tv-skærme

Yousee oplyser til TV 2, at fejlen blev opdaget tidligere på dagen, og at man ikke på nuværende tidspunkt kan give en tidshorisont for, hvornår fejlen er rettet.

Nedbruddet har alene ramt de kunder, der modtager tv-signal gennem telefonstikket og via en boks. Systemet kaldes også DSL, og der findes ikke lige nu et skøn over, hvor mange Yousee-kunder, problemet omfatter.

Men ifølge Mai-Britt Noe, der er presseansvarlig hos Nuuday, som Yousee hører under, er der kun tale om en mindre del af virksomhedens tv-kunder.

Indtil fejlen er rettet, opfordrer Yousee til, at man benytter sig af deres mobilapp eller ser tv via deres hjemmeside.