Sundhedsminister til hjemvendte danskere: Bliv hjemme!

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu alle danskere at blive hjemme i to uger, hvis de har været i Kina, Iran, dele af Sydkorea eller fire regioner i Norditalien, som er hårdt plaget af coronavirus.

Det er et forsøg på at undgå flere tilfælde af smittede i Danmark, oplyste sundhedsministeren på et pressemøde tirsdag. Her kom det frem, at mindst 10 danskere nu er smittet.

Anbefalingen gælder, hvis man har været i de fire italienske regioner Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto i den nordlige del af landet. Den gælder for hele Kina undtagen Hongkong og Macau.

For Sydkorea er det provinsen Gyeongbuk og storbyen Daegu, anbefalingen dækker. Derudover er det hele Iran.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, forventer, at listen over lande og områder vil blive længere.

- Vi skal værne om de særligt sårbare

Mens der blot er tale om en anbefaling fra Sundhedsstyrelsen til almindelige danskere, vil det være et krav at blive hjemme to uger for ansatte i sundhedssektoren, der har direkte kontakt med borgere. Det kan være læger, sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter.

- Vi tager nye tiltag i brug for at være foran udviklingen. Vi skal værne om dem, der er særligt sårbare. Vores ældre, vores syge og vores svage medborgere, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på pressemødet om nye tiltag mod coronavirus.

Søren Brostrøm forklarer på pressemødet, at det ikke betyder, at sundhedspersonale skal i karantæne.

- Det, vi beder dem om, er at blive hjemme, så de ikke er i kontant med svage og ældre. Så det er ikke decideret hjemmekarantæne, siger han.

Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, og kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige infomationsside om COVID-19.

Erhvervslivet opfordrer også til at blive hjemme

Opfordringen om at blive hjemme i 14 dage kommer også fra Erhvervsministeriet.

Tirsdag har erhvervsminister Simon Kollerup (S) været i kontakt med Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri og Dansk Erhverv med en opfordring fra regeringen til at hjælpe med indsatsen mod spredningen af sygdommen, skriver Ritzau.

Det skal ske ved at holde medarbejdere hjemme i 14 dage, hvis de kommer hjem fra særlige risikoområder, herunder blandt andet områder i Norditalien.

Det gælder også, selvom medarbejderne ikke har været i direkte kontakt med smittede.

I samme forbindelse opfordrer regeringen virksomhederne til at udbetale løn til medarbejderne i perioden.

