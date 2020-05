Solrig torsdag - og de næste dage bliver endnu bedre

Sommeren står for døren, og vejret inviterer til brug af shorts og kjoler. Vejret bliver decideret solrigt, og fra lørdag når temperaturen op over 20 grader.

Femdøgnsprognose fra 29. maj til tirsdag 2. juni. Foto: TV2 Vejret - Grafik

Allerede fra morgenstunden i dag var himlen blå de fleste steder, og vinden var mere rolig end de foregående dage.

Vinden vil være svag til jævn fra forskellige retninger, og nær kysterne vil man kunne opleve søbrise i eftermiddagstimerne. Temperaturerne vil i eftermiddag placere sig mellem 15 og 18 grader og kun langsomt falde i aftentimerne.

Prognose klokken 20 torsdag. Foto: TV2 Vejret - Grafik

Nyd solen, men med omtanke

Årsagen til det fine vejr er et højtryk over Nordsøen, som de næste dage vil brede sig videre ind over Danmark. Der er kun lidt over tre uger til Sankt Hans, så solen kommer derfor højt på himlen.

UV-indekset vil i dag nå op omkring 5,5. Når UV-indekset er over 3 anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man beskytter sig mod solen ved brug af skygge, solhat og solcreme.