Solrig søndag slutter en mild periode

I dag kommer der lidt ekstra lys rundt om i hjemmene.

Det er nemlig blevet fjerde søndag i advent. Dermed tændes det fjerde og sidste lys i adventskransen.

Men det er ikke kun i adventskransen, at der på denne søndag i december er fuldt blus. Det gælder også for solen, der får rigeligt med plads på himlen til at lyse landet op.

Således venter der en solrig søndag, hvor det stort set kun er højtliggende skyer, som kan sløre lidt for solen.

Dagen starter blæsende, men i dagens løb vil vinden aftage. Da det fortsat er mildt derude, kalder søndagens vejr på en gåtur i det fri.

Her kan skyer drille

For langt de fleste vil søndagen starte med stort set skyfrit vejr.

Eneste undtagelse er de sydlige egne, hvor der fra morgenstunden vil hænge en del skyer. Som formiddagen skrider frem vil skyerne bevæge sig mod syd og efterhånden også give plads til solen.

Især langs vestkysten kan det på grund af vinden virke køligt at komme udenfor. Her vil det blæse med op til en hård vind.

I resten af landet vil man stå op til en jævn vind fra nordvest, der allerede i formiddagstimerne vil begynde at aftage.