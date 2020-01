Snøft, nys og røde næser – pollensæson en måned før tid

Hvis du er pollenallergiker, er du måske allerede begyndt at mærke de første tidlige tegn på foråret. Astma-Allergi Danmark har opfanget de første pollen i København og erklærer dermed sæsonen indledt en måned tidligere end normalt.

Ifølge Astma-Allergi Danmark skyldes den tidlige pollensæson den milde vinter indtil nu. Det har fået forårstræerne el og hassel til at blomstre.

Læs også Biavlerforening med bøn til haveejere: Vent med at klippe hækken

- Vi skal tilbage til 2007 for at finde en tidligere sæsonstart end i år. Normalt starter sæsonen for forårspollen først midt i februar, men det kan variere med op til to måneder afhængigt af vintervejret, lyder det fra biolog og leder af pollentællingerne ved Astma-Allergi Danmark, Karen Rasmussen på foreningens hjemmeside.

Vi skal tilbage til 2007 for at finde en tidligere sæsonstart end i år. Karen Rasmussen, leder af pollentællingerne ved Astma-Allergi Danmark

Halvdelen af landets en million pollenallergikere er allergiske over for birkepollen, og der er ikke ualmindeligt, at de også reagerer på el og hassel. Dermed er det et stort antal mennesker, der kan stå med symptomer på høfeber eller astma allerede nu.

Muligvis den varmeste januar nogensinde

Og det er en usædvanlig mild vinter. Faktisk skal der meget til, hvis januar i år ikke skal ende som den varmeste målt nogensinde. Det fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen.

Den hidtidige januarrekord er fra 2007, hvor naturen også blev sat tidligt i gang af det milde vejr.

Læs også Mette går til kamp mod asfaltjunglen: Blomster og bier skal redde byerne

- Det var især den første halvdel af den rekordvarme vinter 2006-2007, der fik naturen til at reagere på samme måde, som vi ser nu, siger Jens Ringgård Christiansen.

Med en foreløbig middeltemperatur for januar på 5,5 grader er det nærmest også mere forår end vinter rent vejrmæssigt i år.

- Det er jo nærmest forår, og planterne blomstrer. Der er selvfølgelig andre ting end bare temperaturen, der påvirker planterne. Lyset og dagslængden spiller også ind, men døgnmiddeltemperaturen nu kan sammenlignes med april, forklarer Jens Ringgård Christiansen.

Høfeber får hver femte dansker til at nyse. Arkivfoto. Foto: Maria Hedegaard - Ritzau Scanpix

Milde vintre er dårligt nyt for allergikerne

Det er vejr og vind, der afgør, hvor slem sæsonen bliver for allergikerne. Høje temperaturer og solskin er normalt lig med megen pollen, mens nedbør og kulde kan bremse spredningen og dermed mildne symptomerne hos de allergiske.

Januars middeltemperatur målt fra 1961 til 1990 ligger lige præcis på frysepunktet, 0,0, hvilket er den såkaldte klimanormal for måneden. Det er 5,5 grader koldere end middeltemperaturen for i år. I 2007 var middeltemperaturen for januar 5,0 grader.

Læs også Højeste pollental i fem år – antallet af birkepollen eksploderede i påsken

Gennemsnitstemperaturen for januar i år ender med stor sandsynlighed ifølge prognoserne på mellem 5,2 og 5,6 grader, når måneden er omme.

Den tidlige pollensæson har fået Astma-Allergi Danmark til at fremskynde udsendelsen af dagens pollental og pollenvarsling med en måned, så allergikere allerede nu kan holde sig informeret om de aktuelle tal. Pollenallergi kan give kløende øjne, løbende næse og vedvarende nysen.