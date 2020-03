Sådan virker maskinen, som kan teste tusinder af danskere for coronavirus

VIDEO: Inden for få dage kan de danskde sygehuse bruge fire store, automatiske testmaskiner til at analysere spytprøver fra danske patienter. Video: Roche

Med nye og hurtigere test kan ti gange så mange danskere som tidligere snart få svar på, om de er smittet med sygdommen covid-19, som man får fra den nye coronavirus.

Indkøbet af det nye testudstyr blev annonceret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag, hvor han understregede, at det allerede er ved at blive gjort klar til brug på danske hospitaler.

Ifølge Lars Berendt, som er kommunikationschef for den danske afdeling af virksomheden bag både maskinerne og testen, Roche, betyder det, at man inden for få dage kan bruge fire store, automatiske testmaskiner til at analysere spytprøver fra danske patienter.

- Der findes allerede to af systemerne i Aarhus samt et i Odense og et i København, men det nye er, at Roche har udviklet en covid-19-test, som kan analyseres i de eksisterende fire systemer, forklarer han.

Foto: Roche

Indtil nu har det kun været muligt at teste cirka 600 danskere for covid-19 om dagen, men med de nye test kommer det tal til at blive langt større.

- Man får i Danmark mulighed for at teste op til 5760 mennesker mere i døgnet, end man kan på nuværende tidspunkt. Men kapaciteten afhænger selvfølgelig af, om de fire systemer også bruges til andre former for test, siger Lars Berendt.

Ifølge sundhedsministeren er de nye test ved at blive gjort klar til brug i Odense, København og Aarhus.

Det nye udstyr til at tage prøver fra syge er allerede ankommet til tre danske hospitaler, og forventes klar til brug fra fredag. Foto: Roche

Sådan virker den nye test

Maskinerne, der analyserer de nye test, går under navnet Cobas 6800 og er udviklet til systematisk at teste blod, spyt og sekreter fra knap hundrede mennesker samtidig.

En af årsagerne til, at maskinen er langt hurtigere end dem, man hidtil har brugt, er, at prøverne testes i et lukket og næsten fuldautomatisk system.

Men maskinen kræver, at patienter mistænkt for at være smittet med covid-19 bliver testet på en måde, som er tilpasset Cobas 6800 – og det er de test, som Roche først nu har klar, forklarer Lars Berendt.

Gennem de seneste uger har vores nødberedskab arbejdet hårdt for at få den her test ud til patienter. Lars Berendt, kommunikationschef, Roche

- Testen sker ved, at man bliver podet med en pind i næsen. Den pind bliver så placeret i et reagensglas med en væske, som opløser virussen, før prøven bliver givet videre til et laboratorie, hvor maskinen tester for covid-19, siger han.

I laboratoriet placeres prøveglassene i Cobas 6800-maskinen, hvor deres stregkoder automatisk bliver scannet.

Stregkoderne scannes automatisk. Foto: Roche

En robotarm suger væsken op og placerer den i maskinens forberedelsesmodul.

Væske suges op af reagensglas. Foto: Roche

Her bliver prøverne renset og forstærket, så virussen står tydeligere frem.

Derefter fører endnu en robotarm prøverne ind i et testmodul, som undersøger, om der er tegn på smitte med covid-19.

Test overføres til testmodul. Foto: Roche

Hele processen tager kun cirka tre en halv time.

De hidtidige test for covid-19 har taget op til 12 timer at analysere.

Hastegodkendt i USA

Roches nye covid-19-test til Cobas 6800 blev på kun et par uger godkendt af den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed gennem en særlig godkendelsesproces til nødsituationer - en såkaldt Emergency Use Authorization.

Den amerikanske godkendelse indebærer, at testen også er godkendt til brug i EU, og ifølge Roches administrerende direktør, Thomas Schinecker, betyder den hurtige godkendelse, at virksomhedens test kan redde endnu flere liv.

- Gennem de seneste uger har vores nødberedskab arbejdet hårdt for at få den her test ud til patienter. At tilbyde højvolumen kvalitetstestning giver os mulighed for at reagere hurtigt på, hvad WHO har karakteriseret som en pandemi, siger han i en pressemeddelelse.

Efter planen vil de første test være klar til brug allerede i slutningen af denne uge.