Prisstigningerne fortsætter, og nu skal forbrugerne betale

Derfor anbefaler Forbrugerrådet folk, som indgår en aftale om et byggeri, til at gardere sig ved at indhente flere tilbud og få skrevet prisstigningen ind i kontrakten.

- For det er ikke kun forbrugeren, der skal tage risikoen. Hvis prisen bliver alt for usikker, er der også tale om en urimelig kontrakt. Så må man også deles om risikoen, siger han.

Her er det sværere at gardere sig

Også ved køb af hårde hvidevarer, anbefaler Forbrugerrådets cheføkonom, at man får skrevet ind i fakturaen, at der er grænser for, hvor meget prisen kan stige. Samtidig skal køberne også være opmærksomme på, at de skal have glæde af et eventuelt prisfald.

- For vi går jo ud fra, at de her midlertidige problemer løser sig selv, når forsyningskæderne kommer op at køre igen, siger han.

Til gengæld er det svært at gardere sig som forbruger, når det gælder tidshorisonten på levering af produkter, vurderer Morten Bruun Pedersen.

Men hvis en familie eksempelvis får udskudt færdiggørelsen af et hus i flere måneder, kan de få skrevet ind i kontrakten, at der bør være en form for genhusning inkluderet.

På ét område falder prisen

Branche-direktør i Dansk Industri Fødevarer, Leif Nielsen, oplever, at virksomhederne ikke kun er presset på råvarer som korn og olie, men også alt udenom, såsom emballage og logistik.

- Særlig specielt i øjeblikket er, at det går så stærkt. Det er nogle meget hastige stigninger i forhold til, hvad man tidligere har set. siger han.

På ét område bliver forbrugerne dog ikke ramt - tværtimod. Priserne på svinekød er nemlig faldet den senere tid på grund af faldende kinesisk efterspørgsel, forklarer Leif Nielsen. Her står landmændene dog til at tabe på stigende priser på foder. Til gengæld går der noget tid, inden forbrugerne vil mærke det, vurderer branche-direktøren.

Brug din sunde fornuft

Hvorvidt prisstigningerne er kommet for at blive, er eksperterne fortsat i tvivl om. Men for nuværende skal vi indstille os på, at priserne stiger på alt muligt - hvis vi overhovedet får lov til at købe det.

- Men som forbruger har du heldigvis din sunde fornuft at holde fast i, siger Ann Lehmann Erichsen.

Hun råder derfor danskerne til at kigge på kilo- og literpriser, når de står nede i supermarkedet og eventuelt finde andre billigere alternativer end de mærker, de plejer at købe.

Det gælder også dyrere varer - især elektronik. Og det kan få konsekvenser for årets største højtid.

- Vi skal nok også vende os til, at det bliver svært at få de julegaver, vi gerne vil have. Fordi de ikke når at komme frem, siger Ann Lehmann Erichsen.

Samtidig anbefaler hun folk at slå koldt vand i blodet og råder dem til at spørge sig selv, om de kan undvære eller eventuelt købe varen brugt.

Selvom der er flere faktorer, der spiller ind i forhold til de stigende priser, ser forbrugerøkonomen især én faktor, som afgørende.

- Coronakrisen har ikke udspillet sin rolle endnu. Så det varer lidt, før det bliver normale tilstande. Vi skal have noget tålmodighed, for det lægger sig ikke lige med det samme, siger Ann Lehmann Erichsen, som spår, at situationen ikke ændrer sig indenfor de næste seks måneder til et år.