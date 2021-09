Høje priser presser entreprenører: - Det kan lukke et firma

Der bliver bygget på livet løs i Danmark, og mange har svært ved at finde håndværkere nok til opgaverne.

Alligevel stirrer flere håndværkere ind i mulige tab.

Årsagen er de kraftigt stigende priser på byggematerialer, som gør sig gældende over hele verden og således også i Virring uden for Skanderborg.

- Markedet er meget presset. Der er meget få penge at hente på sådan et projekt som det her, siger Kenneth Jensen til TV2 ØSTJYLLAND, mens han kigger ned på det fundament til et typehus, han i firmaet Anton Knudsen Egtved har været med til at lave.