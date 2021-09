Trafikstøj øger risikoen for demens - sådan sikrer du dig mod støj, når du sover

Er det ikke muligt at få skiftet vinduerne, er det også en god ide at kigge på gummilisterne omkring vinduet. Er de blevet hårde og møre, og ikke bløde og fleksible, kan lyden nemmere trænge ind, ligesom det er en god ide at lukke for ventilen på vinduet, selvom det i så fald vil betyde, at der kommer mindre frisk luft ind.

5. Benyt kommunalvalget

Hvis hverken optimering af vinduer eller flytning af soveværelset kan lade sig gøre, er der et kommunalvalg lige om hjørnet.

Og det er her, man som borger skal slå til, hvis man vil råbe sine lokalpolitikere op om problemer med støj.

Det siger Robert Klemmensen, professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, til TV 2.

- Det er nu og frem mod kommunalvalget, at man har en chance for at blive hørt. Det kræver dog, at man er mange med til at lægge det politiske pres, der skal til, for at emnet bliver så tilstrækkeligt vigtigt, at det kan blive en del af valget.

Kommunalvalget finder sted 16. november.