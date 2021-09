Skibsbyggeri skal lokke unge til håndværkerfag

Glade børn

Projektet, der er døbt "håndværk på havnen", varer i alt 10 uger, hvor folkeskoleklasser på skift får en uge som skibsbyggere på Fregatten Jylland. Karen Louise Juhl Christensen håber, at børnene kan blive inspireret af ugen som håndværker.

- Jeg håber, at de kommer til at arbejde sammen på helt andre måder, end hvad de måske er vant til. Så håber jeg, at de tager glæden ved at have lavet noget med hænderne med sig herfra. Så kan det være, at der er nogle af dem, der på sigt overvejer, om det er den vej, de skal gå, siger hun.

Blandt eleverne fra Ådalens Skole var der også god stemning omkring oplevelsen med at bygge deres eget skib.