Mangel på limtræ er en kold spand vand i hovedet på nyt søbad

I september og oktober lukkes hele søbadet så ned, så de resterende faciliteter kan færdiggøres, når der forhåbentlig igen er limtræ til rådighed.

Dermed burde hele molevitten stå klar vintersæsonen.

- Det er brandærgerligt, men der er tale om udefrakommende forhold, som vi ikke er herre over. Vi har lagt en plan for at få det bedste ud af situationen. Det indebærer en todelt åbning, hvor vi først åbner for eksempelvis sommerbadning i bassinerne med to vanddybder. Senere i efteråret åbner vi så det færdige søbad, hvor der er mulighed for vinterbadning og andre aktiviteter, siger Tage Nielsen (Rad. V.), formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i Skanderborg Kommune.



Han oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at Skanderborg Kommune er i dialog med det pågældende entreprenørfirma om en eventuel kompensation for forsinkelsen.