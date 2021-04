Omkring 400 danskere er testet positiv to gange

Statens Serum Institut tilføjer i mailen til TV 2, at man fortsat overvåger reinfektioner og holder øje med, hvordan de nye virusmutationer eventuelt påvirker.

Et studie udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science viste i begyndelsen af året, at kroppen med stor sandsynlighed er immun i mindst seks måneder og muligvis længere end det efter sygdom med covid-19.

Ifølge Peter Garred og Trine Mogensen kan man forvente, at immuniteten efter sygdom kan holde helt op til et år. Men fordi coronavirussen stadig er så ny, så er det svært at se længere frem i horisonten.

Kroppen husker

Studiet i Science bygger på blodprøver fra 188 tidligere coronasmittede, hvoraf 43 af patienterne havde været raske i mere end seks måneder.

Her undersøgte forskerne blandt andet mængden af såkaldte antistoffer i blodet, som var relativt stabil i mere end seks måneder.

Derudover undersøgte de også mængden af hukommelses-B-celler, som er dem, der husker coronavirus og laver nye antistoffer ved et nyt møde med coronavirus. Det er med andre ord dem, der sørger for, at man er immun mod at blive smittet igen.