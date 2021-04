Regionen vil købe flere ambulancer: - Vi skal have nedsat lange responstider

Stor vilje til at finde en løsning

Der er ikke blevet truffet nogen endelig beslutning på dagens udvalgsmøde, men ifølge Henrik Gottlieb Hansen er der en stor vilje fra alle til at gøre noget ved problemet.

- Men det handler også om, hvordan vi kan få det til at hænge sammen økonomisk. Derfor har beder vi nu om beregninger på det, og så vil de indgå i de budgetdrøftelser, der starter op nu her i maj måned.

Så det, du siger, er, at i er stålfaste på, at der skal gøres noget ved det, og at det kommer til at blive en del af de budgetforhandlinger, der skal i gang her i foråret?

- Ja. I første omgang håber vi på, at Regeringen kommer med en god økonomi-aftale til regionerne, som også giver basis for, at vi kan lave nogle forbedringer, og så er vi indstillet på, at der skal ske noget på det her område, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Lange responstider i 42 postnumre

Valentin, der boede med hans forældre i byen Holbæk i Norddjurs kommune, led af svær epilepsi. En dag i september 2019 fik han et af hans mange epileptiske anfald, men da overfaldet var overstået, havde han fået hjertestop.



Hans forældre ringede hurtigt efter en ambulance, og efterfølgende påbegyndte de førstehjælp.