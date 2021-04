Nyt forslag: Flere sygetransporter til Østjylland

- I dag kører vi rigtig mange D-kørsler, og vi mener, at man måske kunne kigge lidt på, hvorvidt ambulancerne skal køre dem.

Sådan lød det mandag d. 29. marts fra Martin Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Reddernes Fagforening, til TV2 ØSTJYLLAND.

I dag skal hospitalsudvalget i Region Midtjylland drøfte servicemålene for sygetransporter. Og formanden vil se på muligheden for at ændre på antallet af ambulancer, der skal køre sygetransporter.

- Vi undersøger muligheden for at købe flere sygetransporter, siger Henrik Gottlieb Hansen, der er formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Forslaget kommer i kølvandet på historien om 9-årige Valentin, der døde af et hjertestop, mens hans forældre ventede på en ambulance.