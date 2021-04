Flere eksperter svarer: Ville du give AstraZeneca-vaccine til yngre kvinde i familien?

Læger skal altid opveje fordele og risici for den enkelte

Jan Pravsgaard Christensen påpeger, at brugen af vaccinen fra AstraZeneca er en afvejning af, hvor stor sandsynlighed, der er for at dø af vaccinen og af sygdommen.

Jens Lundgren forklarede onsdag, at en læge før en behandling – herunder også en vaccine – altid skal vurdere om fordelen ved behandlingen for den enkelte person opvejer eventuelle risici.

- Og den balance er ikke rigtig god her hos yngre mennesker, som er raske. For de kan godt tåle at blive smittet uden at blive alvorligt syge. Og der vejer sådan en bivirkning – selv om den er sjælden – relativt tungt, sagde han.