Nytårsaften kan blive den varmeste nogensinde

Som det ofte er med vejret, kan det i løbet af få dage vende på en tallerken. Det er også tilfældet for tiden i Danmark.



For under en uge siden havde vi den tredjekoldeste julenat nogensinde, og nu ser det altså ud til, at nytårsaften bliver i den anden grøft.

En front passerer i løbet af nytårsaftensdag landet med silende regn flere steder.

I forbindelse med fronten kan temperaturen i de sydlige og østlige dele af landet komme op over 10 graders varme. Og dermed være med til at give den varmeste nytårsaften siden 1874.