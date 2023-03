Lørdag bliver årets hidtil varmeste dag

Først på formiddagen ligger nattens regnvejr fortsat over det østlige og nordlige egne, hvor der af og til drypper lidt fra himlen.

Når solen får lov til at komme frem, stiger temperaturen, og det er sandsynligt, at lørdagen byder på årets hidtil varmeste dag.

I eftermiddag er der risiko for enkelte byger, mens skydækket mange steder holder solen på afstand.

Længere mod vest er der risiko for enkelte byger op af formiddagen, ellers ser det ud til at holde nogenlunde tørt.

Du kan med fordel benytte TV 2 VEJRETs radar for at undgå at blive fanget i en byge. Du kan finde radaren i TV 2 VEJRETs app, eller nedenfor.

De fleste steder vil mange lavthængende skyer gøre formiddagen til en noget grå affære, uden lange perioder med solskin.

Alligevel er der lokalt mulighed for sprækker i skydækket, som kan give plads til solen, og lidt forårsstemning.

Tørt i eftermiddag - udsigt til årets varmeste dag

I eftermiddag er der kun risiko for få lokale byger, og i langt det meste af landet ser det ud til at holde tørt.

Det tykke skydække, som blokerede for solen i løbet af formiddagen, ligger fortsat over landet, dog kan der komme mere opbrud i det i eftermiddag.