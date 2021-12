Lidt koldere, men også mere mild torsdag

Torsdag vil det føles som minus 3 til minus 4 grader.

Det er fortsat blæsende fra sydøst, men mindre end i går. Overordnet bliver det en grå dag.

Især over de østlige egne i eftermiddag kan der være vedvarende let snefald eller slud, men det er ikke noget, der for alvor vil lægge sig. Det kan dog blive lidt hvidt og give lokal julestemning.

På Bornholm kan man muligvis stå op til et hvidt snedække fredag.

