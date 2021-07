Kristian fra Aarhus overlevede Utøya: Savner opgør med Breiviks ideologi

I 2011 boede Kristian Kragh Lundø sammen med sine forældre i den lille norske by Åmot, men kort efter terrorangrebet flyttede han til Danmark for at studere. Det betød, at han gled ud af det sikkerhedsnet, myndighederne i Norge ellers forsøgte at spænde ud under de overlevende.

- Det tog mig lang tid at erkende, at der var nogle ting, jeg ikke selv kunne klare. Da var jeg så langt ude på et skråplan, at det var lige før, det var for sent. Da ramte jeg bunden.