Fugt truede herregårds eksistens: Nu er fremtiden sikret

A.P. Møllers fond hjalp for kort tid siden Gammel Estrup med at finde midler til at reparere det gamle tag på bygningen. Med den kommende renovering af kælderen vil der være yderligere muligheder for at lave andre udstillinger på museet.

Ifølge museumsdirektøren har kælderen i gamle dage dannet ramme om blandt andet ”borgestuen”, hvor de ansatte spiste og opholdt sig i deres sparsomme fritid.

Når kælderen er gjort brugbar, har de planer om at genskabe denne borgestue med lange borde og bænke.